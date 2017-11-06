中國人行︰防黑天鵝、灰犀牛夾攻

2017-11-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國人行行長周小川在中共十九大召開期間才警告，由於企業債務處於相對高檔，家戶負債增加太快，中國必須防範「明斯基時刻」（Minsky Moment）；日前他又在人行官網發文稱，中國金融風險正處在高發期，既要防止「黑天鵝」事件，也要防止「灰犀牛」風險發生。

周小川四日在官網發表「守住不發生系統性金融風險的底線」一文，認為高槓桿率、過度負債和信用快速擴張是金融脆弱性的總根源。去年底中國槓桿率為二四七％，其中企業部門槓桿率達一六五％，高於國際警戒線，部分國企負債風險太高，「殭屍企業」出場過慢等，都加重金融風險。

而加州大學聖地牙哥分校副教授史宗瀚上個月在德國墨卡托中國研究中心（Merics）發表的最新報告指出，中國非金融體系債務占GDP（國內生產毛額）比重高達三二八％。

周小川的文章顯示，中國決策人士仍將設法降低整體經濟的借貸水準。由於市場擔憂在中共結束十九大後，可能強化去槓桿的行動，中國十年期公債殖利率一度漲至三年最高。

周小川指出，近年來金融機構不良貸款上升，侵蝕銀行業資本和風險抵禦能力，債券市場信用違約事件明顯增加，債券發行量有所下降，信用風險在很大程度上影響社會甚至海外對中國金融體系的信心。

周小川表示，一些金融機構和企業利用監管空白或缺陷，從事影子金融交易，套利行為嚴重；部分實業企業熱中投資金融業，透過內線交易、關聯交易等賺快錢；部分網路企業則以普惠金融為名，行龐氏騙局之實，並從事非法集資，易於誘發跨區域群體性事件。