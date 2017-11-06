中資併購美企金額 今年大減80%

2017-11-06

主因美國嚴審 中國加強監管也有影響

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年以來中國企業對美國企業的併購金額大減近八成，主要因為美國外商投資委員會（CFIUS）加強對外國投資審查，尤其是對半導體業、金融服務業等敏感部門。此外，中國政府為了抑制資金外流，也對境外投資加強監管。

根據路透統計，今年截至十一月二日，中企對美企的併購金額為一三八．八億美元，遠低於去年同期的六○三．六億美元，降幅高達近八成。

摩根大通北亞區併購部門共同主管連漣表示：「中企併購美企金額大減，背後有多重原因，包括中國政府對境外投資加強監管，以及美國對外國投資加強審查，使得買賣雙方都變得更為謹慎。」

分析師指出，美國總統川普上任後，國內保護主義聲音日益強大，美中貿易關係存在一些不確定性，加上CFIUS處於人手短缺的情況，對外國的投資審查確實有收緊的情況，導致審查結果的不確定性升高，審查時間變長。

例如，CFIUS原定去年第一季發布二○一五年度報告，卻拖到今年九月才發布，外界就歸咎於該機構資深官員尚未到位。而該報告指出，涉及擁有或能接觸美國個人或敏感數據的交易，將遭到CFIUS嚴格審查，例如保險、醫療和科技服務等。

美富律師事務所（Morrison Foerster）香港合夥人孫川指出：「過去半導體業一直是敏感標的，近來，一些與數據相關的標的也變得敏感。例如，併購標的是銀行或保險公司，這些往往牽涉到大量個人訊息，還有就是全球衛星定位（GPS）訊息，例如開發無人駕駛技術的企業等，這些都會受到CFIUS審查的影響。」