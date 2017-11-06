《書劍集》聯準會主席的經濟專業與個人能力

2017-11-06

●歐陽書劍

前美國聯準會（Fed）主席柏南克及現任主席葉倫新任時，是以傑出經濟學家的標籤受到討論；沒有經濟學位的美國聯準會理事鮑爾（Jerome Powell ）被提名接任主席後，個人協調歧見的能力，及積極任事的態度，則頗受推崇。專業、經驗及人脈，會形成不同的領導風格與大眾期待，但也只有在火線上才能看出能力。

一九七八年六月三十日，紐約時報有一則美國聯準會升息的報導，首段提到「雖然米勒（G. William Miller）反對，不過聯準會如預期地調高貼現率」。米勒是當時的聯準會主席，貼現率是銀行向聯準會融資時支付的利率，「如預期」則表達了在當時經濟環境下一般專業的判斷。

在台灣，反對主席的意見，是不符政治正確的行為，但在當時的聯準會，不正確的是主席的態度居然與最後的決議不同。在會議文稿未公布的年代，即使主席的意見與大多數理事相左，通常在表決時，也會技巧性地向多數妥協。因此，消息見報後，各界議論紛紛，不僅因聯準會主席首次公開地「站錯邊」，也因米勒對物價的感受太過樂觀，而且明知不可為卻仍為的堅持。

米勒獲有法律學位，在被當時總統卡特提名為聯準會主席前，擔任美國德事隆（Textron）公司執行長，被提名時，甚受商界支持，而為卡特維持有利連任的商業環境，似乎成為他的責任；與商界關係過於密切，也是他擔任聯準會主席受批評的原罪。

米勒維持貨幣寬鬆的態度明確。根據後來聯準會公布的公開市場委員會議逐字稿，在反對調升貼現率決策的十天之前，也就是一九七八年六月二十日的聯邦公開市場委員會（FOMC）中，擔任聯準會主席不久的米勒在開場就罕見地提到，他收到眾議院金融委員會主席羅斯（Henry Reuss）來信，希望提高貨幣總數的長期區間，請委員注意、考慮。

聯準會的政策任務之一是維持物價穩定，但在一九七八年四、五月時，通膨在美國已再度蠢蠢欲動，到了六月已超過七％，並持續上揚，貨幣政策並無太過寬鬆的空間。一九七八年底發生第二次石油危機，原油價格由每桶十三、十四美元，跳升至隔年五月的四十美元左右，對物價尤有推波助瀾作用，一九七九年通膨率上升至十一．三％，即使米勒在一九七九年八月匆促下台，一九八○年的平均物價上漲率仍拉升至十三．五％，對經濟造成傷害。

川普提名的新任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和米勒一樣法律出身，都無經濟學位，也都在企業界有傑出表現，兩人背景部分雷同，但鮑爾已在財政部及聯準會多有歷練，面對的經濟環境也不一樣。

一九七八年時，美國的經濟成長率從第一次石油危機後反彈至五％左右，物價在蠢動，但股市仍處於一九六五年以後的長期下跌階段；而目前景氣仍處於金融海嘯後緩慢復甦期，股市卻已屢創歷史新高，物價依然低盪，遲遲無法達到聯準會的目標值。

只是不管經濟景氣如何演變，大眾對米勒、鮑爾及柏南克、葉倫等人擔任聯準會主席的期待顯然有異。寄望於前兩者的是發揮協調能力，整合出最佳政策，但希望後兩者能以個人專業引領聯準會，解決複雜的經濟問題。

善於帶兵的人不一定最驍勇善戰。只是若未能發揮個人特色，卻想越線扮演不擅長的角色，則米勒在聯準會的下場，會是一個警惕；暫時不必為通膨擔心的鮑爾，應該還是要認知自己的侷限。