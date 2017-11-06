汽油漲5角 95無鉛達27.3元

2017-11-06

〔記者陳永吉／台北報導〕受到兩大產油國沙烏地阿拉伯與俄羅斯再度聯手推動延長減產協議至明年底之影響，引發原油價格大幅上漲，中油昨天宣布，從今日凌晨零時起，調漲各式汽油價格每公升○．五元，各式柴油價格每公升上漲○．六元，調整後的參考零售價分別為九二無鉛汽油每公升二十五．八元、九五無鉛汽油每公升二十七．三元、九八無鉛汽油每公升二十九．三元、超級柴油每公升二十三．六元。

油價此次再漲，已是連續三週調漲，其中九五無鉛汽油每公升二十七．三元，已創下近兩年半來新高。