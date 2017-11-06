雙11業績果然是假 天貓商家自爆「刷單灌水」

2017-11-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國雙十一光棍節即將來臨，過去各網購平台為了衝業績，使出「刷單」等手段，引起各界質疑業績灌水。阿里巴巴旗下的網購平台天貓，最近就有商家自爆，過去兩年透過刷單假造營業額。

今年夏天濟南有百餘位屋主找上天貓熱門的裝潢公司「家裝ｅ站」濟南加盟店裝修，卻始終未完工，八月更有屋主發現，該加盟店人去樓空。此事鬧上警局，濟南加盟店負責人周棟東才現身解釋，稱與總公司有糾紛，並非捲款潛逃。

總公司強迫造假

他日前更爆料，說過去兩年雙十一在天貓的營業額都是刷單刷出來的，「如果不刷單，我不知道會有什麼後果」，只好照總公司的要求去做。周棟東兩年間自費二七○○萬元人民幣（約台幣一．二億元），為自己經營的山東省九家加盟店刷單，而「家裝ｅ站」全國五百家門市，更被迫刷單約十五億人民幣。

周指出，刷單的目的就是透過虛構客戶和訂單，提高商家的排名和銷量，進而獲取銷量和好評以吸引客戶，增加流量。

公開資料顯示，「家裝ｅ站」過去兩年的雙十一業績極高，去年雙十一當天凌晨兩點左右便宣布銷售額突破一億人民幣。但周出示的證據顯示，「家裝ｅ站」總公司在去年雙十一前夕，向全國五百家分站下達「刷單任務」，稱完成任務後將歸還現金，光是濟南加盟店被分配的刷單金額就達一八○萬人民幣。

而就在雙十一前夕，中共全國人大常委會日前通過新修訂的「反不正當競爭法」，規定經營者若用刷單、炒信用等方式，幫助自己或其他經營者進行虛假或引人誤解的商業宣傳，情節嚴重者最高可處二○○萬人民幣罰款，吊銷營業執照。