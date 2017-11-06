法遵成本增 賺錢時機漸失

2017-11-06

〔記者李靚慧／台北報導〕銀行業者分析指出，除日本外，台灣利差已是全球最低，導致國銀爭相往海外發展；不過，全球環境在變，不但法遵成本大增，海外風控難度也提高，一不小心踩到地雷，恐「全部賠光」。

國銀建置海外分行的歷史久遠，近年來部分規模較小的國銀也開始向外發展，銀行業者坦言，若單純針對「利差」角度，至海外設立據點，的確有誘因。主要是台灣資金氾濫，長年維持超低利差，連東南亞的利差都是台灣數倍，國銀只要拿台灣的美元至海外分行放款，就能有獲利。

以兆豐銀、一銀等大型金融機構為例，海外分行（加ＯＢＵ）的獲利比重逐年走高，過去兆豐銀一度高達四成、一銀也曾有近三成的比重，讓海外分行的重要性日益提升。

不過，國銀海外分行獲利愈來愈困難，主要是在美國發生九一一事件後，各國對外資銀行的法規遵循、洗錢防制等申報要求日趨嚴格，讓銀行的經營成本大增。

銀行業者分析，過去台資銀行到國外開設分行，通常只要從台灣派四個人過去就足夠，其他都在當地聘僱；以美國為例，若聘請中國、東南亞移民，薪資較低，加上海外分行主要提供台商資金調度，只需小型辦公室，經營成本不高，只要能「跟著台商走」，國銀在海外的獲利，都比在台灣好賺。

但是現在海外分行，都得聘請當地法遵和洗錢防制主管，成本是一般行員的數十倍，且對法遵要求，從美國紐約州開始，已逐步擴展至全美各州，英國、澳洲也跟進；香港、新加坡等先進金融中心，也都加強洗錢防制的要求。

銀行業者坦言，在此趨勢下，除非是國際性大型金融機構，建置全球的洗錢防制系統，以台資銀行的規模，每到一地設置分行，都要依循當地法遵規範，投注極高的成本，若無法獲得當地的業務，根本就是「穩賠不賺」。