國銀海外分行爽賺 就怕出包

2017-11-06

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，國銀海外分行今年前八月獲利二○七億元，比去年同期成長近四成；不過，近年來本國銀行海外分行屢出包，繼兆豐紐約分行去年遭美國重罰五十七億元，今年華南銀紐約分行也未通過金檢，大增的法遵成本，對照大幅成長的獲利，可說是讓國銀又愛又怕。

國銀積極佈局海外市場，但是鞭長莫及、管理不易，只要稍有不慎，往往因為不瞭解當地法令而被開罰，兆豐銀泰國子行日前更爆發行員監守自盜五千多萬元。

香港分行總獲利132億最多

對國銀來說，設置海外分行、子行到底是「獲利金雞母」，還是「地雷賠錢貨」？從獲利數字來看，截至今年八月底，國銀海外分行（不含中國）獲利共二○七億元，較去年同期成長三十八．五％、增加五十七．五億元；相較之下，國內分行前八月獲利近一四四七億元，卻不增反減，較同期足足減少三十五．二億元；換言之，海外分行相對表現不錯。

海外分行獲利「前五大國家」排名，依序為香港一三二億元、美國四十七億元、日本二十八億元、越南十四億元、新加坡九億元。

至於海外分行獲利金額「前五高國銀」，依序為兆豐銀、第一銀、中信銀、國泰世華與玉山銀，這五家銀行就佔了整體海外分行過半數獲利；據瞭解，兆豐銀與第一銀獲利都超過三十億元。

金管會副主委鄭貞茂說明，海外佈局是各銀行策略考量，主管機關予以尊重，像國泰世華、北富銀已退出美國市場，中信銀選擇續留；金管會的角色是從國銀整體監理與曝險程度，進行把關。

不過，海外分行只佔國銀獲利貢獻度的九．四％，花這麼多錢去建置，值得嗎？

銀行局︰走向國際是趨勢

「國銀海外據點獲利表現，不能只看一時！」金管會銀行局長邱淑貞直言，銀行業是永續長期經營，若有業務發展機會，一定要過去扎根，這是國際化的趨勢；我國是貿易導向國家，企業生意到哪兒，銀行業也會跟過去，這是必要的。

若海外分行經營監督不易，會不會成為銀行獲利一大隱憂？鄭貞茂說，強化法遵管理是全球趨勢，在台灣也是同步進行，會持續督導且要求銀行業做好相關監理與法遵。