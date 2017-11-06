5缺+一例一休 賴揆加班研商

2017-11-06

今起連4場記者會 缺地問題先登場

〔記者陳鈺馥、李雅雯／台北報導〕行政院長賴清德昨日下午召集勞動部、經濟部等相關部會首長，就「一例一休」修法及產業「五缺」議題加班開會研商，今天起一連四場記者會，首場為缺地問題，由賴揆親自提出活水良方，解決產業五缺問題。

賴揆昨聽取勞動部報告一例一休修法五大面向，包含鬆綁七休一、加班核實計算、延長工時上限、特休假遞延、輪班間隔。

其中，輪班間隔甲案經勞資協商可從十一小時縮短為八小時，乙案則從八小時延長至十一小時；加班工時上限甲案為單月四十六小時提高至五十四小時，乙案是三個月總加班時數一三八小時。

各國商會盼加班輪班採乙案

國發會主委陳美伶拜訪美國、歐洲、日本商會後，彙整各大商會意見，昨向賴揆說明。商會希望加班時數及輪班間隔採用乙案，特休假保留現有可折工資規定，另允許在勞資同意下，當年度未休完的特休假可遞延三年，最後沒休完折抵工資。並建議廢除「休息日」，一般工作日和例假日間多為週六，這天可做為工作或加班運用，若不廢除休息日，就採實際加班時數計算加班費。

賴揆將在今日行政立法協調會報上，召集相關部會官員與立法院民進黨團幹部等溝通討論後，修法版本才會拍板定案，並在本週四將草案送交行政院院會通過。

在產業五缺部分，將由賴揆親自召開缺地、缺水、缺電、缺人及缺工記者會，經濟部昨向賴揆報告全國閒置工業用地情況及如何解決缺地，賴揆今日也將親自端出他的第一道良方對策。

對於勞動部強調鬆綁七休一、加班時數上限放寬、輪班間隔調整需經勞資同意後才可實施，僱用卅人以上企業需向當地主管機關備查。但勞團指「備查」屬於程序資料，幾乎沒有實質介入效力，批評「備查只是隻紙老虎」。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛回應，備查資料中可看到企業是否濫用，員工投訴有不平待遇，備查文件就是主管機關釐清依據，沒有完成備查，可以回到法規條文執行罰則。