星期專訪》中小企業總會理事長林慧瑛︰5缺外 還多了3缺 缺資金、通路、輔導 中小企業盼政府關愛

2017-11-06

記者羅倩宜／專訪

國內企業有九成以上是中小企業，僱用人力也占全國就業人口接近八成，但因為資源不及大企業多，聲音容易被政府忽略，過去一年多，一個政策大浪打來，包括一例一休、年金改革等，受到的衝擊也最大。中小企業總會理事長林慧瑛接受本報專訪，指除了缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等「五缺」問題，中小企業還多了三缺：「缺資金」、「缺通路」、「缺輔導」，總共有八缺，期待政府以大方向、大格局提出一套完整的規劃，協助中小企業突破困境、面對挑戰。

問：過去台灣經濟起飛，是由「一卡皮箱走天下」的中小企業撐起，請問目前台灣中小企業有何不同？

答：台灣的中小企業，活力還是比亞洲各國強。國內目前有一四○．八萬家中小企業，占總企業數的近九十八％，跟日、韓、新加坡的比例差不多。若以就業人數比例來看，台灣可說名列前茅，中小企業就業人數約在八八○萬人上下，占總就業人數的七成八，高於日本的六成、新加坡的七成、英法的四到六成。

台灣中小企業過去確實給人「一卡皮箱走天下」的深刻印象，但發展到今天，若從市場來看，中小企業已變得以內銷為主。根據經濟部統計，二○一五年中小企業約有十一．八兆元的營業額，其中十．三兆元或八成五以上是內銷。這當中，前兩大分別是批發零售業及製造業，第三則是營造業。

我舉這些數字，是想說明中小企業在國家經濟的重要性，像螞蟻雄兵一樣，創造了台灣最大的就業機會，扮演穩定社會、穩定經濟的角色。目前中小企業的另一特色是比較依賴內需市場，能夠走出去拓展海外市場的固然也有，也做得不錯，但比重畢竟不如擁有龐大資源的上市櫃公司那麼多。中小企業一年十一．八兆元的營業額中，只有低於十五％是出口。換句話說，中小企業大多根留台灣、市場在台灣；因此國內的投資環境及消費環境，對中小企業來說特別重要。

問：全國工業總會曾提出缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才等「五缺」問題。中小企業目前面臨的挑戰有哪些？

答：其實中小企業雖然彈性好，應變靈活，但所面對的經營大環境，還是很艱困，只能用「內憂外患」來形容。「內憂」指的是國內生產要素不足。比方說，只要遭逢旱季缺水、電價上漲、甚至非核家園推動過程中的供電不穩定問題，中小企業就會首當其衝。另外，台灣社會邁向高齡及少子化，人力短缺愈來愈嚴重，最難徵才的是誰？也是中小企業。除了工總提的「五缺」之外，中小企業還多了三缺：「缺資金」、「缺通路」、「缺輔導」；總共有八缺。

前瞻預算數百億 撥零頭挺中小企

在「缺資金」方面，一般銀行要放款出去，以大企業優先；真正需要資金的中小企業，財務能力都不太夠，往往抵押品或信用額度不足，銀行怎麼可能借錢給你？就算借了，雨天也是第一個收傘的對象。當然政府設了不少財源，例如「中小企業信保基金」、「中小企業發展基金」等，立意固然良好，但「中小企業信保基金」去年受惠得到融資的企業僅十一．八萬戶，覆蓋率還不到十分之一。

「中小企業發展基金」則是用來辦理輔導計畫、補助中小企業在高附加價值或新產品新技術的支出，過去幾十年有不少廠商受惠。這項基金全盛時期曾達九十二億元，但近幾年卻未再挹注，因此規模持續萎縮，到今年六月只剩十六億元。而基金每年固定支出至少八億，眼看著明年就要斷炊。相形之下，農委會今年投入超過兩百億元推動新農業，七十八萬農戶都有機會受惠；我真的要說，這個比例太過懸殊。前瞻基礎建設的預算高達幾百億，政府只要願意撥出一點點零頭，就可嘉惠中小企業。

儘速修勞基法 結束一例一休紛擾

另外「缺通路」也是一大問題，現在除了傳統銷售通路，還有網路，固然中小企業的好產品或好服務多了一個推廣的管道，但資源還是相當有限。到海外找代理商或經銷商，因為企業規模小，也經常碰壁；「缺輔導」則涉及中小企業的轉型升級，也需要政府更多幫忙。

除了「八缺」，另一個內憂是勞基法的衝擊，這一年多來導致中小企業成本升高、投資意願低落、競爭力下滑。所以我們很樂見近期勞動部終於推出了修法版本，也很期盼國會儘快通過，結束一例一休的紛擾。

中小企業面臨的「外患」問題，則是海外市場比重下降。目前中小企業很依賴國內市場，其實早年情況並沒有那麼嚴重。一九九七年中小企業出口金額，占整體出口比重還有二十六．四％，到了去年，只剩下十五．四％。主要原因就是新興國家的供應鏈已經崛起，而台灣又與區域經貿整合不足。

長久以來，台灣以代工為主，缺乏關鍵零組件和關鍵技術；過去十年，中國發展出完整的產業供應鏈，不論是電子業、紡織業或服務業，背後都代表了很多國內中小企業的商機遭到排擠。另外，東南亞各國也在快速發展，使得台灣在產業鏈的分工上，角色愈來愈被弱化，才會造成中小企業的出口金額逐年下滑，外銷不振，在國際上的競爭力愈來愈落後。

問：新政府上任快兩年，中小企業感受如何？給政府什麼建議？

答：坦白說，前一陣子我們是滿憂心的，因為每一個政策的大浪打過來，包括一例一休、年金改革等，受到衝擊最大的就是中小企業。上市櫃大公司，若對大環境的艱困有所不滿，還可以分散到海外生產，或到其他國家找商機；但中小企業的主力在台灣，跑不出去；而且因為個別企業的知名度不高，聲音不容易被聽見。就拿一例一休來說，過去一年多，各縣市的會員每次看到我就問：「到底有沒有把中小企業的心聲反映給政府知道？」我說：「怎麼沒有，常常講，每次見到政府官員見面就會講。」

中小企業只是很謙卑地期望，政府在制定政策時，先傾聽各界心聲，再做通盤考量；畢竟中小企業生存已經不容易，如果不時還要面對政策變化帶來的傷害，必須花更大的力氣去調整。以能源政策為例，非核家園是很好的目標，並不是不該做，但在推動的過程中，應該務實地做，保障供電穩定。今年八一五全台大停電，很多中小企業都嚇了一大跳，工廠的生產線停擺、服務業也喊卡；所幸大多地區復電還算快，造成的損失不大。但不能讓中小企業一直處在缺電的擔驚受怕中，政府應該拿出一套完整的規劃，協助中小企業面對新能源時代。

其實能源政策還有很多可以做的事，蔡英文政府的目標是要在二○二五年前達到再生能源二十％的比重，現在看起來好像有些挑戰。不過若從中小企業著手，綠電有機會更快速普及，例如補助中小企業建置太陽能、或者建立小區域的分散式獨立電網。

設中小企業總處 拉高到政院層級

另外我也建議政府，把中小企業的主管機關層級拉高到行政院、甚至總統府，機關名稱調整為「中小企業總處」。因為中小企業涉及的面向太廣，包括產業、金融、稅務、創新研發、勞資關係等，目前只由經濟部中小企業處獨力承擔，太辛苦，也缺乏足夠資源做跨部會的協調。

中小企業一直是默默努力、相對沒有聲音的大多數，意見常被忽略。但就像蔡總統說的，「中小企業是台灣經濟的支柱，是國家穩定的力量」，因此我們真的很期待，未來政府在制定政策或分配資源時，無論是五加二、加三、或加Ｎ，都要加中小企業，不管五缺或八缺，就是不能缺中小企業，希望多給中小企業一點關愛的眼神；最後在國家發展、區域經濟或兩岸關係上，都能從大格局、大方向的角度來思考，中小企業才能真正擁有「幸福感」。

林慧瑛小檔案

現職：全國中小企業總會理事長、日馳企業總裁

學歷：中興大學社會學系、美國加州柏克萊大學企管研究所、行政院女性領導發展研究班結業

經歷：台北市中小企業協會榮譽理事長、台北市新世紀扶輪社社長、傑出仕女聯誼會會長