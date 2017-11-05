賴揆今整合一例一休 盼週一拍板

2017-11-05

輪班間隔 多數部會屬意8小時

〔記者李欣芳、蘇芳禾、李靚慧／台北報導〕為爭取「一例一休」修法儘速通過，據悉，行政院長賴清德今、明兩天將親自整合，分別與各部會及民進黨立委會商，盼週一順利拍板，提報週四院會通過，年底前完成修法。

政院高層表示，院長今將召集各部會整合「一例一休」修法，輪班間隔與加班工時上限都有兩案，待院長拍板。根據勞動部預告，輪班間隔甲案是經勞資協商可從十一小時縮短為八小時，乙案則是可從八小時延長為十一小時；加班工時上限甲案是單月四十六小時提高至五十四小時，乙案則是三個月總加班時數為一三八小時。

據了解，有關輪班間隔，勞動部主張應為十一小時，但衛福部、交通部等部會主張訂為八小時，經勞資協商可延為十一小時，讓人力調度較有彈性。另外，部分民進黨立委反對鬆綁「七休一」，政院高層表示，將努力說服立委。

對於「一例一休」即將修法，東元電機董事長邱純枝昨表示「很期待」，企業要的只是一個人力運用的彈性，該集團旗下的台灣宅配通，因「一例一休」要求休息日加班費「做一給四」等相關不合理規定，成本至少增加三千萬元。

另外，對於企業關切的「五缺」問題，賴清德本週起將連續五天召開五場記者會，親自宣布解決方案，讓企業界安心拚經濟。他昨被問及缺電問題時表示，本週就會向國人報告電力到底夠不夠的問題，會做出政策性的宣布，「我們會讓國人有信心」。

本週親自宣布五缺解決方案

根據行政院規劃，週一由賴清德率領經濟部等相關部會官員召開「缺地」的記者會，週二主題是「缺水」、週三「缺電」；但因週四有行政院院會，「缺才」與「缺工」記者會是分開召開，還是合併在週五舉行，將視週四院會議程而定。