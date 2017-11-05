躉購費率又降 業者：違背綠能屋頂政策

2017-11-05

屋頂型發電量不到20瓩 降幅高達11.77％

〔記者張慧雯／台北報導〕經濟部能源局日前公告明年太陽光電躉購費率並舉辦聽證會，根據能源局擬訂草案，發電量不到二十瓩的屋頂型太陽光電費率降幅高達十一．七七％，讓不少業者傻眼，認為與政府日前宣布的全民綠能屋頂政策相違背，連帶綠能屋頂的獎勵政策也被質疑「雷聲大、雨點小」。

上月二十六日在立法院「屋頂種電」記者會上，立法院再生能源促進聯誼會會長陳曼麗直接向經濟部次長楊偉甫「請命」，希望躉購電價不要再調降了。她認為，政府補助屋頂型太陽能硬體建置成本是一回事，但躉購電價連年調降，「這才是最不能做的事情」，會讓民眾與業者無法預估回收年限，不確定性太大，怎麼推動全民種電？

言猶在耳，經濟部能源局本月一日擬訂明年太陽光電躉購費率，發電量最小規模、不到二十瓩的屋頂型太陽能，收購價格調降逾一成，等於直接打臉請命的立委。

回收時間拉長 業者憂引棄電潮

太陽能業者表示，或許能源局認為發電量不到二十瓩的數量少，因此費率降幅最大；問題是，民眾屋頂型太陽能的發電量幾乎都很難超過二十瓩，而綠能屋頂補助方案，從最早宣布每瓩建置費補助四萬元、之後改為補助硬體建置成本四成，現又傳出不補助、由建商出資等，獎勵措施可說「調降、調降、再調降」。

業者認為，明年上半年太陽光電躉購費率，水面型與地面型的費率降幅都在三％以上；到了下半年，太陽光電躉購費率降幅幾乎都超過五％；但國際原料價格上漲，太陽能模組的成本也沒少太多，政府預計明年六月前太陽能裝置量將達一．五二ＧＷ，如此怎麼落實計畫？

業者分析，太陽能建置成本屬固定成本，對民眾來說，最大誘因在躉購費率；若收購價格逐年下滑，且下滑幅度每年都很高，原本預計七年至九年可回收，恐變成十年、甚至十二年以上才能回收，與民眾預期落差太大；屆時是否會出現「棄電潮」而衍生更多問題，需要政府全盤考量。