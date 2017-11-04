專利權鏖戰 高通再告蘋果暗助英特爾

2017-11-04

〔編譯王惠慧／綜合報導〕高通、蘋果專利戰糾纏不休，高通本週再告蘋果違反軟體授權合約，暗助高通對手英特爾取得高通「高度機密」的軟體和原始碼；蘋果對此則拒絕回應。

控蘋果違反軟體授權合約

高通向美國加州法院提告，指控蘋果利用其商業地位，要求高通提供高度機密的軟體和原始碼。高通指出，雙方合約內容包含：蘋果必須確保與高通合作的工程師，不會與研發競爭產品英特爾晶片的工程師討論高通晶片細節。

不過，高通表示，今年七月，蘋果發出電子郵件給高通工程師，希望取得一些「高度機密」的資訊，但此信件竟副本發送（ＣＣ）給一名英特爾工程師。另外，有為競爭對手工作的蘋果工程師，詢問有關高通的技術訊息。

《華爾街日報》等外媒報導，由於高通與蘋果的官司不斷，蘋果正在考慮二○一八年版本的iPhone和iPad，將不再使用高通的零件，改用英特爾或聯發科晶片。蘋果從iPhone7開始採用英特爾晶片，投資公司Raymond James & Associates估計，若高通失去蘋果這個客戶，公司營收將損失約七．五％。

庫克：iX需求強勁 生產非常順利

高通在週三公布優於市場預期的財報後，週四股價上揚三．八％；蘋果也於週四公布最新財報，營收達五二五．七九億美元、年增十二．二％，所有產品熱銷、中國銷售復甦，iPhone X供應問題正獲得解決。

蘋果執行長庫克表示，「生產的情況非常順利，iPhoneX的需求非常強勁。」蘋果財測預估，二○一八財年首季營收介於八四○億美元至八七○億美元，將創下歷年單季新高。