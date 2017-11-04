川普減稅效應 博通總部遷回美國

2017-11-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普週四在白宮宣布，半導體大廠博通（Broadcom）將把公司登記的法定總部由新加坡遷回美國，部分歸因於國會多數的共和黨議員甫揭露大幅調降公司稅的法案。博通表示，遷回企業總部，可望把年營收兩百億美元一起帶回美國。

美公司稅擬從35％降至20％

博通在世界各地製造網通晶片，市值規模約一千億美元，目前在美國矽谷加州聖荷西有一個營運總部。博通聲明，若股東大會通過，將把公司法定地址遷回美國德拉瓦州，使法定和營運都完全以美國為根據地。

白宮這項宣示，連結到美國眾議院共和黨議員甫揭示稅改法案，擬將把公司稅由卅五％大降至廿％，並讓企業更容易扣抵外國課稅。博通歸功於共和黨稅改案，將讓企業在美國更容易做生意。

博通執行長Hock Tan（音譯陳霍克）表示，把法定總部改回美國，是一項對美國經商環境持續改善的重大肯定，「美國再次成為領導一家有全球足跡企業的最佳地方」，並對川普致謝。不過，博通聲明指出，無論共和黨稅改案最後是否通過，博通總部都會遷回美國。

華爾街顧問機構科溫（Cowen）分析師艾克曼指出，博通的決定，主要是為務實因應其併購案遇到的政治阻力並清除未來類似併購交易的監管障礙。

一年前，博通以五十五億美元收購網通設備大廠博科通訊系統（Brocade），持續遭到美國外來投資委員會（CFIUS）審查，迄今仍未過關；博通變成總部在美國的企業後，將可避免經過CFIUS審查過程。