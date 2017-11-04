川普提名鮑爾 史上最富Fed主席

2017-11-04

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普宣布提名聯準會（Fed）理事鮑爾（Jerome Powell）出任下屆Fed主席，未二度提名現任Fed主席葉倫續任，打破近四十年來慣例。屬於「中間派」的鮑爾支持緩步升息，可望延續葉倫審慎的貨幣政策路線，並呼應川普鬆綁金融監管的主張。

支持鬆綁金融監管

川普在白宮玫瑰園宣布這項人事案，指鮑爾「將把廣泛民間部門經驗和真實世界觀點」帶進華府，是了解美國經濟成長所需條件及美國成功真正驅動力的人，並稱許鮑爾是聰明堅定的領袖、可凝聚共識，會在葉倫既有成果上繼續帶領美國經濟成長，度過可能面臨的任何挑戰。

對於明年二月任期屆滿的葉倫，川普讚美她是一位「優秀」女性，並感謝其過去十個月合作所展現的傑出表現，一反競選總統時對葉倫的不滿論調。葉倫二○一四年上任，是Fed歷來首位女性主席，四年任期至明年二月初止，將是自一九七九年以來，首位未獲二度提名的Fed主席。她祝賀鮑爾獲提名，將致力確保明年二月「順利過渡」。

川普曾表示支持葉倫致力維持利率在低點，挑選鮑爾擔任下屆Fed主席也反映這點。鮑爾在川普宣布提名後簡短表示，將盡所能達到Fed在就業和通膨上的雙重任務，「盡力以客觀和可得最佳證據來做決策」。鮑爾過去五年任職Fed，一直是葉倫貨幣政策盟友，支持漸進升息。

身家16億 曾任華爾街私募基金老闆

鮑爾現年六十四歲，和川普同屬共和黨籍，畢業於普林斯頓大學政治系，並擁有喬治城大學法學博士學位。他曾任律師和投資銀行家，並在私募股權基金凱雷投資集團（Carlyle）擔任合夥人近十年。一九九○年代老布希總統時期，曾任職美國財政部，二○一二年由美國前總統歐巴馬派為Fed理事。

今年初，鮑爾公布身家介於二○○○萬至五五○○萬美元（約台幣六．○四億至十六．六一億元），將成為歷來最富有的Fed主席。鮑爾曾呼應川普政府鬆綁金融業監管的看法，對修改所謂自營交易限制（銀行以自有資金從事投機性投資）持開放態度。

專家認為，川普藉Fed主席提名，在全球最強大央行留下本身影響力的印記。俄勒岡大學經濟學家杜伊表示，選擇鮑爾，讓川普雖改變Fed領導層，卻未改變基本貨幣政策策略，算是「大致相當成功」。