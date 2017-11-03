台幣貶1.1分 連兩天收貶

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨續呈盤整格局，終場貶值1.1分，以30.186元兌1美元作收，連續兩個交易日收貶，合計台北及元太外匯經紀公司總成交量10.01億美元。
外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）本次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果符合預期，市場轉向關注美國總統川普即將公布新任Fed主席，導致新台幣缺乏明確走勢。
外匯交易員指出，偏向「鴿派」的Fed理事鮑爾可望出線，一旦成真，是否有機會吸引資金再度湧向亞洲新興市場，值得關注。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率昨續呈盤整格局，終場貶值1.1分，以30.186元兌1美元作收，連續兩個交易日收貶，合計台北及元太外匯經紀公司總成交量10.01億美元。
外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）本次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議結果符合預期，市場轉向關注美國總統川普即將公布新任Fed主席，導致新台幣缺乏明確走勢。
外匯交易員指出，偏向「鴿派」的Fed理事鮑爾可望出線，一旦成真，是否有機會吸引資金再度湧向亞洲新興市場，值得關注。
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