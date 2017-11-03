傳愛23年 花旗聯合勸募起跑

2017-11-03

〔記者李靚慧／台北報導〕花旗銀行昨日宣布，第23屆花旗聯合勸募活動即日起正式開跑，為期4個月的募款活動，將由藝人夏于喬擔任年度愛心大使，以「一起愛、愛不同」為號召，邀請民眾共同參與公益捐款。

英國慈善援助基金會日前公布2017全球行善指數排行，受訪者高達14萬6000人，台灣在所調查的139個國家中排名第52名，顯示台灣人為慈善捐款不遺餘力。然而，高比例的捐款主要流向規模與知名度兼具的大型社福團體，產生捐款過度集中的現象，在地性中小型社福團體普遍面對資源缺乏的困境。

花旗銀行指出，有鑑於社會資源分配過度集中，聯合勸募致力成為專業的公益資源整合平台，希望匯集各界力量向社會大眾募款，再透過嚴謹的審查機制，將善款合理分配給全台各地的中小型社福團體，讓捐款人的付出都能傳遞到每一個真正需要的地方。

花旗台灣區總裁莫兆鴻指出，花旗在力行企業社會責任上向來不遺餘力，並以推動成長和進步為使命。花旗聯合勸募活動除了號召全民捐款幫助弱勢，更象徵企業拋磚引玉發揮影響力，帶動更多企業及社會大眾投入公益、回饋社會。

花旗聯合勸募活動已連續進行22年，累積募集的善款逾新台幣17億元，支持全台各地超過7800個中小型社福團體，一起合力推展高達9600個以上不同服務類型的助人計畫，同時培力社福夥伴們提升服務品質及自我行銷的能力，幫助更多弱勢朋友脫離困境。

為鼓勵民眾參與捐款，承襲往年以隔年生肖為主題的傳統，今年活動邀請知名品牌emmaAparty插畫家林俞槿跨刀設計愛心見證禮，即日起至2018年2月28日止，凡月捐500元連續12個月或單筆捐6000元以上，即可珍藏emmaAparty「柴柴值星官」乙組；單次捐款達3000元以上，絨毛小背袋與伸縮鑰匙圈可任選一項。相關活動資訊及捐款方式，可參閱（http://citi2017. unitedway.org.tw），或電洽02-23782256分機9。