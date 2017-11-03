聲寶今年營收恐衰退1成

2017-11-03

〔記者李靚慧／台北報導〕家電大廠聲寶（1604）看好明年市場景氣，提前發布2018年冬季新品，主打省水節能等貼心設計，搶攻年底家電旺季商機。不過，今年因內需疲弱，聲寶前9月營收已大減15%，預估全年仍有10%的衰退，成為近6年表現最差的一年。

聲寶前9月合併營收68.61億元，年減14.85%。不過，聲寶的營收表現在10月份已有回升，可望較去年同期成長，預估第四季也是成長表現，不過，由於今年前2季衰退幅度過大，預估全年營收仍將出現至少10%的衰退幅度，無法達到營收百億元的目標。

聲寶集團總裁、聲寶董事長陳盛沺昨日指出，今年市場景氣雖然不差，家電業的業績卻都靠外銷帶動，內需市場表現悽慘，主因在先前政府各項政策，對內銷信心的打擊極大，此外，前年有節能補助措施今年未能續辦，都是家電業績衰退的致命因素。

展望明年，陳盛沺表示，對於內銷市場樂觀，外銷更是看好，如果兩岸關係能夠改善，市場表現會更佳，目前對明年業績的基本要求，是能再度回復2016年營收百億元的水準。

至於近年來家電市場吹起的智慧節能熱潮，陳盛沺昨日也強調，家電業不會在AI（人工智慧）市場中缺席，已規劃從「家庭管家」著手，將AI應用導入家電產品，未來聲寶更將以進入機器人市場為目標，以現有科技，推出「不輸日、韓」產品為目標。

此外，聲寶為了積極找尋台日合作機會，將在明年初於日本大阪成立大阪支店，作為銷售採買中心，包括新推出的「阿沺牌Arkdan」空氣清淨機，主打高階、客製化製造，也將以銷售日本為目標。