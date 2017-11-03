穩懋今年EPS估9元、全新2.2元

2017-11-03

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠蘋果新機拉貨，砷化鎵廠穩懋（3105）、全新（2455）近來營收持續走高，全新公布前3季財報，每股稅後盈餘（EPS）為1.56元，也比市場預期來得好；法人認為，蘋果iPhone新機拉貨啟動，第四季有機會優於第三季，昨（2）日股價一度來到漲停板73.9元，寫下4個月來股價新高紀錄。

不只是全新第三季繳出亮麗成績，日前召開法說會的穩懋，第三季EPS達2.93元，高於市場預估的2.61-2.79元。

法人認為，蘋果iPhone新機拉貨，且光通訊市場回穩，砷化鎵訂單升溫，因此，第四季幾乎都能優於第三季，若是蘋果新機iPhone X銷售狀況更好，則砷化鎵明年1-2月營收也看俏。

法人指出，全新的光通訊磊晶片訂單增溫，且產品組合改善後毛利率提升，預估全年EPS為2.2元左右，且全新切入垂直腔面發射雷射器（VCSEL）市場，明年應有所斬獲，預估明年營收獲利也都會有兩位數成長，2018年EPS可挑戰3元以上。

至於穩懋，法人認為，公司估計第四季營收約50億元，遠優於市場預估，主要由於iPhone X延遲開賣，旺季延續至第四季，成長動能可望持續，其中VCSEL營收貢獻持續增加。

不過，法人也認為，儘管穩懋營收成長強勁、產能利用率高，但穩懋法說會上估計毛利率僅季持平，顯示VCSEL業務僅是代工，不易提高毛利率，法人推估穩懋今年全年EPS約9元，明年則可挑戰12元，但也指出目前股價已偏高，投資人要多小心。