宸鴻Q3EPS2.37元 創5年新高

2017-11-03

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）昨發佈第三季財報，受惠於智慧型手機以及平板電腦新品出貨，TPK第三季毛利率提升1.9個百分點，每股稅後盈餘2.37元，為連續第5季獲利，並創下2013年以來最高紀錄，累計前3季每股稅後盈餘5.18元。

展望第四季，TPK指出，新品效應可望延續，預估營收與第三季相當，但營業利益率受產品組合影響可能較第三季下滑。

TPK策略長劉詩亮指出，第三季7寸以下小尺寸產品出貨季增率達86%，主要是客戶新機上市效應，也帶動小尺寸營收比重由第二季的36%跳增至51%，最大客戶占比更從第二季的51%回升至68%，顯示蘋果iPhone新機拉貨對TPK貢獻顯著。

TPK昨日也發佈10月營收為100.76億元，雖較9月減少5.6%，不過受蘋果新機出貨帶動，TPK從8月起已經連續3個月營收在百億元之上。

劉詩亮認為，新機效應可望持續發酵，11、12月營運與10月差異不會太大，由於客戶另一新產品上市量產時間比較晚，出貨時間晚，這一波拉貨動能甚至有機會延續到明年第一季。

2012年蘋果觸控技術改為in-cell之後對TPK帶來巨大衝擊，TPK一連兩年打銷當初投資的玻璃觸控前段投資。劉詩亮說，未來TPK投資上會儘量避開資本支出大的前段，並專注在後段模組與貼合的佈局，劉詩亮也認為，短期內至少到2019年觸控技術沒有太大變革風險存在，反而OLED的興起，對外掛式觸控需求提升，對TPK等專業觸控面板廠來說相對有利。

另外在車用觸控上，除特斯拉之外，劉詩亮表示，陸續已通過多家車廠認證，接下來德系車廠出貨量放大、特斯拉大幅投產下，明年車用觸控會有一倍以上成長。