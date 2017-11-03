跨足物聯網 至上結盟中國兩集團

2017-11-03

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體通路廠至上（8112）跨足物聯網市場，昨與中國中集集團、鷹谷集團攜手合作，搶食智能棧板共享系統的物流市場，董事長葛均樂觀看待此市場的未來爆發成長動能。

中集、鷹谷與至上三方合作推出的智能棧板共享系統，將由至上提供智慧模組出售給鷹谷，鷹谷製成智能載具系統棧板，再出售給中集集團裝置為物流裝備。此商業模式的功能，可透過資料中心的數據追蹤運輸過程中的產品動向，也是物聯網的一環。

中集集團戰略發展部總經理陶寬表示，中集為物流裝備的供應商，集裝箱的市占率達六成，今年前3季營收年成長也達六成之多；陶寬估計，一般的棧板市場非常大，各行各業只要運輸就必用到，一年市場規模至少2、3000億元人民幣，其中，中國一年約占500億到1000億元人民幣市場規模。

葛均指出，物聯網將是未來半導體重要發展趨勢，物聯網需要以智能化與大數據、雲平台為基礎，至上早期與三星合作也是由小佈局逐漸發展，他看好物聯網市場商機，也相信需要及早佈局，預期一到二年後將有爆發性成長動能，目前還無法評估智能棧板共享系統挹注營運多少。

今年EPS上看4元

至上以代理三星的DRAM等產品為主，受惠行動應用與伺服器端DRAM訂單增加、價格上漲等利多加持，今年營運比去年來得好，雖然第四季會略下滑，法人預估全年每股盈餘有機會達4元。