獲利成長延續至明年 力成、華東優於同業

2017-11-03

〔記者洪友芳／新竹報導〕拜記憶體行情翻轉上揚，記憶體封測業今年變好年，力成（6239）、華東（8110）今年前3季逐季成長，預估第四季也將持續成長或維持高檔水準，全年獲利成長幅度高過其他封測廠，明年也將是續成長的一年。

力成受惠DRAM與NAND Flash封測需求強勁，第三季又有併購日本晶圓測試廠Tera Probe、封測廠美光秋田挹注，帶動今年前3季逐季成長，前3季歸屬母公司稅後淨利達41.97億元，年增23.5%，每股淨利5.39元。

力成前3季EPS5.39元

因近期智慧型手機紛推出旗艦機種，遊戲機、數位電視與車用電子等需求也增長，力成預期第四季NAND Flash封測量將續成長，DRAM也持穩，第四季營運可望續成長，對明年也樂觀看待。

華東昨召開線上法說會，財務長暨發言人潘靜儀指出，今年半導體業銷售額約可成長26.5%，其中記憶體銷售額年成長幅度逾三成，DRAM及NAND Flash的平均售價從去年下半年起漲到今年，今年記憶體市況可說是最好的一年。

潘靜儀預期，智慧型手機需求旺，帶動第四季記憶體平均售價可維持穩健，該公司第四季可望維持第三季高檔水準，稼動率也差不多，明年營運可望維持跟今年相同的穩健表現。

華東第三季合併營收24.74億元，季增10%、年增11%；稅後淨利2.48億元，季增1.7倍、年增1.3倍，每股盈餘0.53元。前3季合併營收69.43億元，年增13%；稅後淨利4.02億元，年增達2.27倍，每股盈餘0.85元，優於去年同期0.25元，營運逐季成長。