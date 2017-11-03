五月天再當代言人 宏達電：挺夠意思

2017-11-03

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）昨日發表HTC U11+的同時，也宣布再度請到天團五月天為宏達電代言人，宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨說，五月天是「挺夠意思」的樂團。

代言費沒有漲價

宏達電手機除了去年不是由五月天代言外，從2013年宏達電推出HTC M7時起，五月天年年都是宏達電的大中華區代言人。至於今年的代言費是否有調整？張嘉臨說沒漲價，五月天是挺夠意思的樂團。

張嘉臨說，宏達電今年適逢公司成立20週年，五月天也同樣成團20年，五月天能持續支持宏達電，心中相當感動。

事實上，五月天主唱阿信在2014年宏達電尾牙中，曾透露為何會接下宏達電HTC代言。阿信說，2013年去英國接受BBC採訪，進入海關前一路上非常緊張，因為不僅英文不好，且人生地不熟，擔心英國人不認識五月天，只會認為五月天是亞洲來的、台灣來的一個奇怪的黃種人樂團，但就在入海關前，他就不擔心了，因為看到排在前面、皮膚是咖啡色的中東年輕人，手上拿的正是HTC手機，這時讓他發現，在此之前已經有人（HTC）來過，已經有人做到了，已經有人實現了，那五月天有甚麼好怕的呢？謝謝宏達電幫這片土地上的人的夢想做到了。自此五月天就成為宏達電忠實的代言人。

五月天因正在巡迴演唱，昨日並未出席宏達電新機發表會，但仍錄製一段影片祝賀。