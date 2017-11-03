宏達電再出發 領先推半透明3D水漾玻璃手機

2017-11-03

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）昨日發表全球首款半透明3D水漾玻璃手機HTC U11+，這是宏達電宣布將2000名研發人員出售給Google後的首次手機發布會。宏達電智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨指出，到Google的人員以Pixel為主，宏達電仍按照自己的節奏持續推出手機，明年將維持發表5~6款手機。

張嘉臨說，HTC U11、HTC U11+是今年最重要的旗艦手機，公司對HTC U11+有很高的期待，昨日發表會結束後，下午3點立即在全台HTC專賣店、HTC網路商店開始預購。

宏達電9月在台銷售表現跌出前5名，11月是否會在HTC U11+的帶動下重返前3大？HTC智慧型手機暨穿戴裝置事業群台灣區業務行銷總經理陳柏諭指出，要看供貨狀況，但審慎樂觀。

HTC U11+首波除在台灣上市外，中國、香港也同步上市，張嘉臨說，中國市場競爭最激烈，但預計未來中階機種都會在中國推出。除大中華區外，HTC U11+預計11月中旬後陸續在歐美、中東等國家開賣。

針對Google新機Pixel 2、Pixel 2XL開賣後，因Pixel 2XL手機螢幕出現烙印，市場傳出，Google將增加對Pixel 2的代工訂單，對此，張嘉臨不回應。市場盛傳Pixel 2為宏達電製造，Pixel 2XL則為樂金LG代工。

另外，長期與高通有往來的宏達電昨日首度對高通遭到公平會重罰發表看法，張嘉臨指出，宏達電與高通長期以來是好夥伴，未來會持續維持好的關係。但他也不諱言地指出，明年也會持續與聯發科（2454）合作。