央行理事︰台灣維持利率不變 很妥適

2017-11-03

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行昨公布第3季理監事會議議事錄摘要，會中多位理事認為，維持政策利率不變是妥適、穩健的決策。對此，市場再以央行釋出「鴿派」訊息來解讀。

值得注意的是，有位理事不僅贊成維持現行利率，並指出我國主要貿易對手國及競爭對手國南韓，均維持利率不變，央行宜以審慎態度靜觀其變。該談話也留給外界在南韓升息前，央行可望保持當前利率的想像空間。

公布Q3議事錄摘要

9月央行舉行第3季的理監事會議，全體理事一致贊成連續5季，維持代表政策利率的重貼現率為1.375%。

為提升貨幣政策決策透明度，這是央行第2次公布議事錄摘要，內容包含與貨幣政策有關的案由、議程、決議內容、出席會議成員名單及具名表決結果等，本次合計共12頁。

對於國內產出缺口的看法，有位理事說明，根據主計總處及央行對明年經濟成長率預測值推估的潛在產出成長率，均顯示「負」的產出缺口擴大。這亦讓市場覺得，在通貨膨脹無虞的情況下，央行重啟升息的時點恐怕還要再往後移。

市場︰釋出鴿派訊息

針對軍公教加薪議題，有理事認為，根據過去資料顯示，以軍公教調薪帶動企業全面調薪的效果仍具挑戰。此外，亦有理事指出，軍公教調薪帶動民間消費的正面效果，恐因軍公教年金改革使退休人員未來收入減少而緊縮消費的效果所抵銷。

有位理事進一步指出，影響未來經濟成長的不確定性因素仍多，除軍公教調薪政策及供電穩定將攸關內需成長力道和生產活動外，兩岸經貿發展，「前瞻基礎建設計畫」及「數位國家，創新經濟發展方案」等措施的執行成效，均將影響國內經濟成長動能，須密切關注。

另位理事也提醒，由於中國對美國主要出口廠商中，台資在中國科技大廠所占比重極高；若貿易保護主義升溫，引發中美貿易衝突，恐將衝擊我國經濟。