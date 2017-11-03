英10年首次升息 美利率維持不變

2017-11-03

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕英格蘭銀行（BOE，英國央行）週四宣布基準利率升息1碼（0.25個百分點）至0.5%，這是BOE逾10年來首次升息；不過，BOE決策官員也表達英國經濟可能受脫歐衝擊的擔憂，指出未來不會很快再次升息，預期今後3年僅會「非常漸進」地提高利率。

BOE總裁卡尼領導的貨幣政策委員會以贊成和反對票「7：2」，通過基準利率由0.25%提高至0.5%的決議，反轉去年8月在英國公投脫歐後「緊急降息」的路線。BOE本次會議紀錄凸顯，官員擔憂隨著日漸靠近2019年脫離歐盟，英國經濟恐將表現疲弱。

這是BOE自2007年以來首次升息。BOE決策官員本次聲明省略先前隱含較市場預期更多次升息的文字，意味著官員對緩慢升息感到較為自在，大約直到明年底、2020年才各升息1次。BOE對利率前景更「溫和」的消息出爐後，英鎊兌美元聞訊重貶近1%，至1.3096美元。

升息1碼

英鎊兌美元重貶近1%

美國聯準會（Fed）週三則如預期般維持基準利率區間介於1%到1.25%不變，指美國經濟成長「穩健」及就業市場不斷增強、淡化近期颶風侵襲的衝擊，並暗示12月可能再度升息。

聯邦公開市場委員會（FOMC）官員說，如果美國經濟保持在正軌，今年還會再升息一次。Fed迄年底之前，在12月12~13日還有一次會議。紐約巴克萊銀行美國首席經濟師蓋本表示，Fed官員任何提高美國經濟活動的看法，也變成其通膨是否將逐漸回升到2%的信念，故本次例會「他們重申12月升息的基本預設和看法」。

《華爾街日報》引述消息透露，美國總統川普即將於台灣時間今日上午宣布提名「中間派」、同為共和黨籍的Fed理事鮑爾（Jerome Powell）為下屆Fed主席，接替明年2月任期結束的現任主席葉倫。