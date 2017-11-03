王令麟賣了東森電視股權 茂德接手

2017-11-03

傳凱雷也要跟著賣61%股權

〔記者卓怡君、王憶紅／台北報導〕曾多次公開表示要娶回「初戀情人」的東森集團總裁王令麟，終於決定要將東森國際持有的東森電視二十一．三二％股權賣了！交易對象是去年北台灣第二大推案建商的茂德機構旗下茂德國際投資公司。以卅七．七八億元的交易價款推算，東森電視從上次台數科向凱雷集團買六成五股權（含員工持股）推算的「估值」一七一億元，再拉高到近一八○億元。

東森國際︰

三方一起談 今同步簽約

東森國際董事長廖尚文透露，處分東森電視股權是與另一大股東凱雷一起談，三方今日會同步簽約，但東森國際先賣、凱雷（約持股六十一％）後續再賣；但這並未取得凱雷方面證實。

東森電視台早自七年前就不斷傳出要出售。前年底，東森國際公布與凱雷一起將東森電視台以六億美元、約一八三億元，出售給DMG Entertainment集團轉投資的子公司EBC Acquisition，創國內有線電視台交易最高金額紀錄，但後因「中資」爭議卡關喊停；去年十月，全國第四大的多系統經營者（ＭＳＯ）台數科開出一一一億元高價「搶親」，收購凱雷持有的六成五東森電視股權，後被ＮＣＣ以「黨政軍條款」、且未來恐妨礙競爭擋關。

東森國際表示，東森電視處分利益約三十．六四億元，每股獲利貢獻四．四元；此交易因不涉及國內新聞媒體事業經營權變更，僅為媒體事業股東的股權異動，無須經ＮＣＣ事前審議，預計可如期依交易條件順利完成，獲利本月入帳，可望於明年配發股利。

不過，若凱雷也要出售持股，此案仍需送ＮＣＣ審議。

據住展雜誌調查，去年北台灣推案金額前十大建商排名，由寶佳機構以全年新推案量三三九．八億元，連續第八年登上首位，第二名就是茂德機構的二三九億元；據透露，茂德總裁張高祥身價超過百億元，九月時就積極接洽東森集團總裁王令麟，近日才終於敲定。

市場人士估算，以東森電視台EBITDA（即未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）約十五億元計算，去年台數科的交易價格為EBITDA的十二倍以上，相較早年富邦透過大富媒體以約六五三億元買下凱擘，是以EBITDA約十到十一倍進行併購，而八大電視之前以八倍的EBITDA六十億元出售，這次茂德國際是以新高價「搶親」東森電視台。