台新銀澳洲分行開張 可望明年損益兩平

2017-11-02

〔記者王孟倫／布里斯本報導〕本國銀行新南向再下一城！台新銀行昨在澳洲舉辦布里斯本分行開幕酒會，台新銀指出，澳洲分行已籌備多年，有信心明年損益兩平，目前海外分行（不含OBU）獲利占比15%，希望拉高到30%。

澳洲為政府新南向政策18國之一，更是國銀積極布局的重點國。根據金管會統計，今年上半年，國銀澳洲分行稅前盈餘4.3億元，為去年全年1.3億元的3倍多，且所有分行均獲利。截至今年9月底，共有8家國銀插旗澳洲，包括合庫、一銀、華銀、兆豐銀、台企銀、玉山銀、台新銀及中信銀。

台新金控董事長吳東亮昨親自主持開幕酒會，包括布里斯本市長Graham Quirk、台灣駐澳代表常以立、昆士蘭州政府貿易投資廳董事Ms. Kate Hynes及澳洲當地多家金融業、台商代表均出席。

台新金總經理饒世湛表示，澳洲是全球重要的農牧產品出口大國，「我們看到利基點」，尤其布里斯本的台商約3萬人，初期將以台商為主，過一段時間後，會把觸角深入當地企業。不過，他也直言，澳洲的金融監管相當嚴格，尤其是洗錢防制工作，「我們會很謹慎在法遵方面，一切要合法合規。」

銀行主管表示，澳洲在地業務不容易切入，因為當地有4大銀行，初期會比較辛苦；澳洲是經濟成熟國家且法律制度完備，加上企業財報透明化，被倒帳風險較小，仍有發展機會與空間。