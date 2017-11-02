10月房市移轉棟數 台中、雙北衰退逾1成

2017-11-02

〔記者徐義平／台北報導〕六都昨陸續發布10月買賣移轉棟數，均較上月衰退，減幅5.8%至17.6%；其中，台中市及雙北市減幅最大，均較9月衰退逾1成。房產業者分析，由於今年民俗鬼月較晚，部分新案交屋潮及中古屋買氣已提前反映。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年受閏月影響，民俗鬼月落在8、9月，因此8月及10月交易狀況較9月熱絡，而買賣移轉棟數因交易流程等影響，從簽約交易到辦理登記完竣，需要近一個月，9月略微低迷的房市交易就反映在10月的買賣移轉棟數，六都10月移轉棟數普遍下滑。

根據六都發布的10月買賣移轉棟數，台北市1683棟，較9月衰退13.6%；新北市4088棟，衰退14.6%；桃園市2705棟，衰退7.6%；台中市2704棟，衰退17.6%；台南市1471棟，衰退6.5%；高雄市2503棟，衰退5.8%。

全國不動產企研室主任張瀞勻分析，10月移轉棟數反映9月交易量，9月上旬遇上民俗鬼月，購屋族大多搶在8月買進，且近期政府雖不再積極管控房市，但並無重大利多促使買方搶進。張瀞勻認為，受到稅制影響，「今天不買、明天更貴」的情況已不復見；加上政府專注於都更、社宅和租賃市場，對於交易量沒有顯著幫助，預估今年全年交易量為26萬至27萬棟。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，今年8月下旬至9月中才遇到民俗鬼月，自用買氣、新案交屋潮已提早發酵，六都8月移轉量亮眼，但9月移轉量則衰退；雖然9月中以後看屋民眾回籠，但整體價格波動不大，自住買方議價或觀望價跌，大多未輕易出手，導致鬼月後買氣不如預期，10月移轉棟數再度下滑，已連續兩個月下滑，加上中南部建設議題退燒，台中熱區西屯區、北屯區本月移轉量皆守不住400棟。