金價短線 看Fed新主席臉色

2017-11-02

〔記者盧冠誠／台北報導〕國際金價10月底以每英兩1271.2美元作收，單月小跌7.9美元或0.62%。專家認為，影響短線金價走勢的關鍵，在於美國聯準會（Fed）主席人選。

美國總統川普本週將公布新任Fed主席，包括現任Fed主席葉倫（Yellen）、Fed理事鮑爾（Powell）、史丹佛大學經濟系教授泰勒（Taylor）等3人都是可能人選，全球金融市場屏息以待。

元大黃金期信基金經理人潘昶安表示，鮑爾略偏「鴿派」，泰勒則是「鷹派」代表人物；消息明朗前，黃金難有表現空間，預期短線金價將朝1250美元邁進。

不過，潘昶安認為，在利率政策或通貨膨脹結構出現明顯轉變前，實質利率都將變動不大，中期金價呈現區間震盪，較符合基本面評價，目前以1250美元至1350美元區間整理的機率較高。

美銀美林發布最新報告指出，持續攀升的債券殖利率及國際美元，將不利於2018年初的金價走勢，因此調降明年前3季平均金價預估至1250美元、1300美元及1300美元。

凱投宏觀則表示，持續上升的地緣風險，預料將提供金價相當的支撐，但可能無法停止明年底金價將跌至1200美元的預期。

台灣時間昨日下午5點，國際金價於1275美元附近整理；至於國內金市，銀樓每台錢飾金賣出價4900元，台灣銀行每公克黃金存摺售價1244元，1公斤黃金條塊要價近123萬元。