財委會今審所得稅改方案 聚焦股利課稅、營所稅

2017-11-02

股利課稅意見分歧

〔記者吳佳蓉／台北報導〕立法院財政委員會今審議「所得稅制改革方案」，預料股利課稅新制及綜所稅3項扣除額調整幅度將成為焦點，立委提案調整綜所稅免稅額及其他扣除額也高達40案。財政部表示，希望今日審查聚焦稅改，綜所稅免稅額及扣除額通盤檢討，希望明年另闢戰場研議。

根據行政院版「所得稅法修正草案」，股利所得課稅改採「二擇一」，即分離課稅單一稅率26%，或股利8.5%可抵減稅額、上限8萬元。

不過，時代力量及國民黨團皆主張，分離課稅應由單一稅率改為「分級累進課稅」，時力建議採「27%、31%」，國民黨建議採「26%、30%、36%」。至於可抵減稅額，時力主張「抵減率10%、上限7萬元」，國民黨主張「抵減率20%、上限15萬元」。

綜所稅扣除額擬調高

此外，行政院版將綜所稅標準扣除額由9萬調至11萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額則由12.8萬調高為18元萬元。不過，已經多名立委提案加碼，薪扣額最高喊出20萬至22萬。

事實上，立委還有40件提案，要求提高綜所稅免稅額、扣除額或新增扣除額，例如新增藝術表演費用、長照、社福外勞等扣除額。財政部統計，若40案全數通過，稅收損失高達1497億元，嚴重衝擊財政，且目前免稅額、扣除額占綜所稅所得總額比重已達63%，應全盤考量，建議明年上半年檢討薪資所得核實減除費用時，再一併處理。

至於營所稅部分，多數立委贊同調高至20%，但國民黨立委曾銘宗建議，中小企業稅率應維持17%。對此，財政部表示，中小企業未必營業額就低，若以規模大小決定稅率高低，不僅造成稅收損失，也不利魚租稅公平。