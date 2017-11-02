前10月新車掛牌36萬輛 進口車佔41%

2017-11-02

〔記者楊雅民／台北報導〕10月新車銷售戰報出爐，根據交通部數據所統計，10月全台新車掛牌數達3萬5512輛，較去年同期微減0.8%，力守平盤，但進口車掛牌數達1萬5685輛，市占率卻高達44.2%，連續2個月飆新高。

累計1~10月全台新車掛牌數達36萬2016輛，較去年同期微增0.7%，其中進口車1~10月累計掛牌數達14萬8941輛，市占率達41.1%，但9月和10月國產車受到農曆民俗鬼月交車縮減影響，進口車單月市占率更飆增至47.8%和44.2%。

其中，龍頭和泰汽車（2207）代理的TOYOTA和LEXUS前10月累計掛牌數10萬4066輛，但受到TOYOTA WISH和INNOVA車型停賣影響，掛牌數較去年同期衰退8.2%，市占率為28.7%。

中華汽車（2204）旗下MITSUBISHI（含中華）前10月累計掛牌數4萬0827輛，年增約3.5%，市占率11.3%；裕日車（2227）旗下NISSAN和INFINITI累計掛牌數3萬5576輛，較去年同期衰退4.8%，市占率9.8%。

台灣本田前10月在HONDA雙雄CR-V和HR-V休旅車熱銷帶動下，累計掛牌數達2萬7332輛，年增26.6%，市占率並衝上第4名；M. BENZ前10月累計掛牌數達2萬3455輛，年增13.2%，市占率達6.5%，躍居第5大品牌。

裕隆（2201）自主品牌納智捷前10月累計掛牌數1萬1369輛，較去年微衰，但旗下休旅雙雄LUXGEN U5於9月上市後開出紅盤，U5於10月掛牌數達960輛，超過HONDA HR-V，榮登小型SUV冠軍，累計接單量已突破2500輛；U6 GT預接單也已突破500張。

和泰汽車總經理蘇純興認為，今年車市以數字表現來看沒有不好，只是板塊出現變化，移轉至休旅車和進口車，預期今年全台新車掛牌量一定會超過43萬輛規模，和泰汽車第4季將全力衝刺銷量，力守3成市占率。