聯發科毛利率回溫 外資喊買

2017-11-02

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）毛利率回溫，外資在法說會後對聯發科後市多給予「買進」的正面評價，部分外資上修目標價，最高為520元，美系外資認為，聯發科股價可望因毛利率持續改善上漲，智慧型手機在雙鏡頭、行動AR、人工智慧的新功能帶動下，可望出現新一波換機潮，聯發科擁有多項通訊與多媒體相關專利，也可望成為新應用的關鍵推手。

針對外電報導聯發科有機會打入蘋果手機供應鏈一事，歐系外資分析，聯發科打入蘋果手機與平板電腦的機會大增，預期最快在2019年下半年發生，明年蘋果新手機晶片規格最近已快拍板，聯發科為蘋果打造的基頻晶片仍在設計階段，看好聯發科未來獲利可望因此強勁成長，給予520元的目標價。

美系外資認為，第4季為傳統淡季，但根據聯發科的第4季財測，淡季效應並不顯著，代表市場需求並不弱，過去4個月聯發科股價上漲32%，對照同期台股加權指數上漲4%，預期未來6個月，聯發科在獲利能力改善下，股價可望持續多頭走勢，將目標價從340元調升至425元。

歐系外資指出，聯發科新款晶片量產，有助毛利率維持在上升軌道，公司預期新款晶片可在第4季貢獻15~20%的營收比重，股價可望因獲利改善獲得重新評價（re-rate），此外，未來持續投入物聯網、邊際運算、人工智慧等，因此建議買進，目標價400元。