耶誕旺季 散熱廠超眾、建準收割

2017-11-02

〔記者陳柔蓁／台北報導〕年底許多消費性電子新品推出，任天堂Switch、蘋果筆電、電競筆電、冰箱等都被加入耶誕節、新年禮物清單。擁有多元散熱產品的超眾（6230）、建準（2421）在這方面佈局有成，市場預估第4季將喜迎旺季。

超眾在非IT與IT產品線都積極佈局，近來新打入掌上型遊戲機散熱風扇供應鏈。耕耘許久的車用部分，將為車用電腦系統提供散熱模組，明年正式進入量產階段。

建準散熱產品除了搭上電動車客戶外，也積極搶佔穩定成長的家電產品，尤其歐美家庭慣用大型冰箱、電子爐都需要散熱系統；而MacBook Pro採用新的交錯式扇葉設計，有降噪、提升空氣流量的特性，換機潮也將有助建準營運表現。

除了消費性電子外，另一個散熱重點在伺服器與網通產品。因大數據趨勢，世界各地大舉擴建資料中心和基地台，超眾、建準因為Intel的新CPU推出Purley平台設計出新散熱技術，讓伺服器客戶願意採用且價格較有競爭力。

奇鋐（3017）則佈局5G基地台，與中國基地台大廠華為、中興有穩定合作關係，基地台用風機盒為6、8、12多個風扇並聯、而且要耐用5年以上，現在中國因為網路速度要從4G更新到5G，正在大舉更新基地台，預計歐美也將跟進採購，市場預期奇鋐營運將逐年增溫。