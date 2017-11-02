航空貨運價高量多 20年來僅見

2017-11-02

〔記者王憶紅／台北報導〕貨運承攬業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀指出，航空貨運價格從今年1月持續走高，至今沒有跌價，目前台灣到美西的空運價格每公斤達120~130元，且此波價高量多的現象可望持續旺到年底，這是從事貨運承攬業20年來沒見過的情形。

孫鋼銀說，2014年美西碼頭塞港，曾引發海運貨物大量轉空運，當時空運價格一度暴漲到每公斤130元，目前台灣到美西的空運價格則在每公斤120~130元，而此高價時間可望是維持最久的一次。

中菲行（5609）空運副總林福仁分析，上海機場相當擁擠，在已經不開放貨機加班機情形下，不少貨主採取經由台灣再將貨物送到其他國家的方式，也使得華航、長榮航的航空貨運滿艙，進而調漲價格。

法人指出，航空運價調漲，貨運承攬業者捷迅、中菲行第4季營收可望較第3季再成長。

捷迅昨日公布第3季財報，每股稅後盈餘0.64元，較第2季增1.56倍，累計前3季每股稅後盈餘達1.36元。孫鋼銀指出，今年6月以來，陸續淘汰營收占比20%的不賺錢標案，並積極擴大服務業務，也就是整合型包裹遞送服務及電商轉口業務後，帶動獲利成長。

捷迅今年6月起發展電商轉口業務，主要是由亞洲運送至歐美等地的網購郵件包裹業務運送，8月起陸續發酵，今年第3季電商客戶營收占比已達32%，又以台灣地區營運成長最為顯著，累計前3季營收年增21.77%。