Q4航空貨運旺上加旺 爆倉延燒至農曆年前

2017-11-02

〔記者王憶紅／台北報導〕第4季是傳統航空貨運旺季，今年在電商出貨明顯成長帶動下，華航（2610）、長榮航（2618）第4季航空貨運業績旺上加旺。根據貨運承攬業者指出，雙十一前的10月中旬，航空貨運雖然調漲價格，但仍爆倉，且預計此波爆倉潮將延燒到年底，甚至到明年農曆年節前。

華航董事長何煖軒之前指出，就目前狀況來看，對第4季營運表現非常滿意。長榮航也曾表示，今年第4季客運訂位率優於去年，而貨運景氣也不差。值得注意的是，長榮航11月引進1架777-300ER全貨機，趕上全年航空貨運最旺的季節。

受惠於雙十一買氣及歐美的感恩節、耶誕節商機，第4季是航空貨運傳統旺季，其中，雙十一在廣告宣傳帶動下年年成長，而阿里巴巴也宣告，今年的雙十一業績要突破去年的1207億人民幣。貨運承攬業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀則指出，電商帶動的業績，每年都有雙位數的成長。

為迎接雙十一，不少貨主在10月中旬時，已向貨物承攬業者預留雙十一前1、2週往上海的貨機艙位，預留量約是平日的3~4倍。而華航、長榮航更已在10月中調漲運費，調幅約10~15%。

據指出，10月初台灣到美西的航空運價每公斤約100元、美東約120元，但目前到美西的運價已來到每公斤約120~130元，漲幅超過2成，上海到美西每公斤已達40人民幣，上海到歐洲約30~35人民幣。法人指出，航空業者雖然看好貨運市場，但金融海嘯時的貨運慘澹經驗仍在，因此目前不輕易採購全貨機，而改採淡季減班、大客貨飛機換小客貨飛機、旺季漲價等策略，風險較小。

華航第3季在客貨表現亮麗下，獲利可望超過30億元，較第2季獲利17.6億元增加7成，且第3季單季獲利可望將上半年的虧損完全彌平。而長榮航第3季獲利和華航一樣，也超過30億元。