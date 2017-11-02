預測下一代iPhone 郭明錤： 不會配備原深感鏡頭

2017-11-02

〔記者張慧雯／台北報導〕蘋果手機iPhone X即將開賣，對蘋果產品研究頗有心得的凱基投顧分析師郭明錤出具最新報告分析，iPhone X「3D sensing與全螢幕設計」的整合優勢，領先競爭對手至少1年，因此2018年大幅升級的必要性不高；市場預測，2018年新款手機會配備TrueDepth Camera/3D sensing（原深感鏡頭），但郭明錤大膽預測「可能不會有」，而是以其他升級賣點代替。

郭明錤認為，明年新款iPhone後置鏡頭可能仍維持6P（6片塑膠鏡片）設計（與iPhone X相同），因就目前技術而言，已在拍照畫質與外觀設計間取得很好的平衡點。若捨棄6P鏡頭，改採7P鏡頭或2G3P（2片玻璃、3片塑膠鏡片）混合鏡頭，在維持整體相機模組（CCM）設計與iPhone X相似下，只能有限改善光圈效果；加上若改採7P或2G3P混合鏡頭，可能會面對相當高的供應風險，因此相信明年新款iPhone後鏡頭仍會維持目前6P設計。

明年仍是6P後鏡頭

郭明錤分析，由於iPhone已多年無重大創新，因此今年首要打造讓市場驚艷的創新產品；而2018年目標則是延續2017年「3D sensing與全螢幕設計」的整合創新優勢，達到「穩定、準時生產新機種」、「降低成本與售價」及「提供更多產品線以滿足更多使用者」三大目標。