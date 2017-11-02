搶蘋果OLED大餅 外媒：台廠難敵中廠

2017-11-02

〔編譯王惠慧、記者陳梅英／綜合報導〕英國「金融時報」分析，蘋果未來手機若想全面採用OLED（有機發光二極體）面板，需要更穩定的供應商，台廠友達（2409）、群創（3481）高階面板技術實力不足以與三星、樂金顯示器（LG Display，LGD）競爭；相較之下，資金實力雄厚且有國家資源做後盾的中國廠，較有希望與韓廠抗衡。

台廠缺乏資金作後盾

報導指出，蘋果智慧型手機「iPhone X」上市，可能使OLED面板成為未來手機螢幕主流。過去三星和日本顯示器公司（JDI）提供蘋果用於手機的高階OLED面板，但JDI在OLED面板上節節敗退，三星則吃下全球89％的市場。

先前傳出，蘋果出資27億美元，培養LGD成為第二個OLED供應商，但目前兩家供應商都在南韓，蘋果不得不考慮地緣政治可能帶來的風險；金融時報分析，蘋果可能把眼光放到南韓以外的供應商，台灣面板業正在復甦，但友達、群創等台廠實力無法與三星、LGD競爭。

相較之下，背後有政府資金撐腰的中國面板廠更有機會，且中國廠也正展現龐大的野心。中國政府將LED及OLED指定為戰略性產業，中國本土面板廠也正積極從LCD轉向生產OLED，並致力提高產能。中國面板廠龍頭京東方更投資約60億美元在6代OLED產線，預計2019年投產，號稱產能將超越三星和LGD，試圖打破韓廠壟斷的局面。

OLED具有自發光性、廣視角、高對比、低耗電、高反應速率、全彩化及製程簡單等優點，但價格也相對較高。有機發光二極體顯示器依驅動方式的不同，又可分為被動式（PMOLED）與主動式（AMOLED），PMOLED用在小尺寸的穿戴式產品，AMOLED多用於手機。

事實上，友達是台灣第一家、全球第二家量產AMOLED面板廠，早在三星手機採用AMOLED面板前，友達AMOLED面板就曾被BenQ手機採用，證明台廠技術不差。只是OLED技術相當燒錢，根據市調機構IHS Markit預估，建造一座月產能9萬片的6代柔性OLED產線，約需新台幣3400億元，儘管台廠財務狀況在這幾年已有大幅改善，但這麼大的投資仍是相當大的負擔。

目前友達在AMOLED的產能只有一座3.5代線及4.5代線，產能主要支應高附加價值的AR及智慧手錶；群創軟性OLED也開始量產，是否要進一步擴充AMOLED產能，友達與群創都在觀望中。