瓦斯不漲了 電價明年4月前不調

2017-11-02

〔記者黃佩君、林菁樺／台北報導〕本月將召開電價審議委員會，經濟部長沈榮津昨在立法院備詢時明確表示，尊重電價審議委員會開會結果，目前看來台電今年營運有盈餘，就算未來成本小幅上漲，也可由電價穩定基金吸收；這意味著明年四月以前電價不會調整。但瓦斯價格一年多來漲勢凌厲，中油昨公告十一月氣價，總算不漲了，天然氣價格則調漲二．九九％。

天然氣調漲2.99％

電價原本一年調整兩次，調整時間分別為四月、十月；因電業法通過後修正電價公式，今年下半年延到本月開會審查。民進黨立委黃偉哲昨問這次是否調漲電價；沈榮津說，台電累積前九月仍有盈餘，電價應無調漲可能性。

根據新版電價公式，包括四個成本因子，即購電支出、輸配電支出、售電服務費用及公用售電業合理利潤，台電提列後，再除以售電度數，就是每度價格；但各因子計算如何認定，以及具體調整幅度，則要經過電價審議委員會拍板決定，而本次還新增電價降幅「地板」，未來無論電價漲跌，幅度均為半年不超過三％、全年不超過六％。

沈榮津強調，電價仍應尊重委員會決定，若有小幅上漲，也可由電價穩定基金吸收；根據台電「電價平穩補充報表」，去年基金規模為三五六億元，今年三月委員會又決議台電繳納五○一億元，目前基金規模約八五七億元。

另液化石油氣（桶裝瓦斯）自去年八月低點的每公斤十五．四六元、到十月已大漲到二十六．九六元，漲幅高達七十四％；十一月份液化石油氣國際合約價格與十月相同，雖因海運費上漲及新台幣對美元微幅貶值，依公式未達調價額度，瓦斯價格總算不再調漲。

至於核四封存大限逼近，台電仍編列逾八億維護經費，台電發言人林德福昨表示，年底前將簽訂核四燃料棒的處理合約，目前進度已經有譜，最快明年就會啟動燃料棒的遷移工作；不管核四未來如何處置，必須讓資產活化，確保設備的資產價值，因此有必要編列預算維護管理。