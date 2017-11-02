大巨蛋案「不搞民粹解約」北市要重談權利金

2017-11-02

〔記者蕭婷方、徐義平／台北報導〕台北市長柯文哲一上任就指大巨蛋等案是「弊案」、頻撂狠話；但在遠雄創辦人趙藤雄因大巨蛋案涉弊被起訴後，他反而顯得保守，昨重申市府依法行政的立場，並強調會重啟談判，但「不會搞民粹解約」。北市府法務局長袁秀慧補充，「修約必然要走」，要重談權利金。

遠雄︰柯不需見獵心喜

遠雄企業團公共事務室副總經理楊舜欽則表示，遠雄巨蛋公司堅持合約既有效力，就算案件起訴也並不代表定讞，柯市長不需要見獵心喜；他強調，修約議約自有規範，合約明訂雙方合意下可增修條文，北市府無法任意增加權利金或修改條件。

根據北檢前天的起訴書，北市府為了取得大巨蛋土地而舉債，每年支付利息三．七億多元，須透過營運權利金紓解財政負擔；但時任台北市長的前總統馬英九與趙藤雄密會卅分鐘後，時任財政局長李述德就放任遠雄增刪契約條文，並簽下營運權利金歸零等不平等合約，市府權利金損失估計達卅．四二億元。

對此，柯文哲昨召開記者會強調，上任以來都承擔前任市政府留下來的困難，未來也會站在公平的立場上，替市民爭取應有的權利；他表示，「談判還是要重啟」，會依法處理，「不會搞民粹解約」。

袁秀慧則具體表示，合約都有因應變更的條款，不會斷然拒絕遠雄修約；修約一直是市府工作清單，不受檢方起訴與否影響，即使未起訴趙藤雄也會修約。

北市副市長陳景峻昨也向遠雄喊話，盼下週一前敲定會面時間。

設計變更 金額要重算

財政局指出，大巨蛋樓地板面積為權利金計算基準之一，檢方推算的卅．四二億元權利金，是依照二○○六年遠雄送市府的財務計畫書；現在個案送進都市計畫審議委員會再審，不僅樓地板面積不一樣，因工程延宕，未來經營年期也不同，「修約需重新計算、務實來談」。

談及趙藤雄卅分鐘火速籌錢交保，柯文哲調侃道，「我覺得實在是神通廣大…做生意有賺就好，不要說太貪，老實講如果當年那個大巨蛋只有蓋三棟，有留足夠的空間，今天早就開幕了。」被問及當時擔任市長的馬英九到底知不知情？是否受到蒙蔽？柯僅回應無法代替前朝市長回答。