被爆找許銘文喬蛋 蔡壁如︰歡迎檢調來查

2017-11-02

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕柯文哲上任後，將大巨蛋案列為「五大弊案」之一，組成廉政委員會專案追查，並多次強硬表示要解約，時隔二年七個月態度明顯轉彎，市府現朝修約方向規劃。松菸公園催生聯盟召集人游藝昨透露，北市府市長室主任蔡壁如去年九月當面向他表示，曾致電時任財團法人台灣建築中心執行長許銘文，要求加速通過巨蛋性能審查，要讓遠雄蓋完大巨蛋。

「只是想了解為何審查文件都沒進度」

對此，蔡壁如表示，當時只是想要去了解，為何文件送進去一年多都沒有進度，每次許銘文都說要補件，「根本沒用」，請外界不要過度解讀，如果有問題歡迎檢調來查。

依程序，大巨蛋要順利開工，須通過台建中心核發的性能審查評定書，再由北市都市設計審議委員會進行第三次變更設計審查；同時，環評也可同步審查，都通過後才有建照。市府自二○一一年起，三度委託台建中心做性能審查，三次都在許銘文主導下送出評定報告書。

游藝指出，蔡壁如去年九月時向他表示，有直接打電話給許銘文，問遠雄資料送審了沒，確認已送審後，她要求台建要密集審查，不要拖二、三個月還沒結果，希望讓遠雄順利蓋完大巨蛋，再以不發使用執照做為手段。

知情人士︰市府不再強硬 許為關鍵因素

也有知情人士指出，前天同被起訴的許銘文多次為柯「喬蛋」，是市府一改態度、由強硬中止合約轉為重新議約的關鍵原因。

事實上，去年北農董事長選舉時，一度傳出許因喬蛋有功，為市府內定的董事長人選。許銘文今年二月自台建中心卸任時，也有不少友人表示「恭賀許任董事長新職」，後因消息外流、遭民進黨高層否決，才改由副市長陳景峻上任。

面對質疑，柯文哲昨於記者會上撇清，表示市府收到各方推薦，許僅為外界眾多推薦人選之一。