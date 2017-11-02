大巨蛋建照適法性 北市球踢內政部

2017-11-02

內政部︰台建中心只負責防火避難審查 發照是北市府權責

〔記者黃建豪、徐義平／台北報導〕遠雄創辦人趙藤雄因大巨蛋等案涉弊被起訴，當初負責防火避難性能審查的台灣建築中心前執行長許銘文，也遭控涉嫌施壓放水被起訴，讓大巨蛋再掀波折；外界質疑遠雄因此不當取得建築執照。台北市長柯文哲昨率市府團隊出面說明，都市發展局長林洲民表示，已發文內政部，盼中央對台建中心審查的評定書適法性釋疑。

營建署︰柯任內有重送審查

對此，內政部營建署署長許文龍說明，因大巨蛋是特殊建物，根據中央法規由營建署指定專責單位審查；但是僅針對防火避難性能設施進行審查，最終發不發建照，仍是北市府的權責。此外，柯文哲上任市長後，因對之前的防火避難設施審查有疑慮，已再次請台建中心審查，台建中心評定書已完成行政審查，並在今年中轉給北市府；因此，後續建照變更審查是否放行，也是北市府的權責，並非內政部營建署職責。

許銘文涉放水 郝市府三天發照

台北地檢署起訴書指出，許銘文涉施壓部分甄審委員，二○一一年六月在大巨蛋防火避難性能審查中放水，讓郝市府三天內就核發建照。這讓作為公正審查第三方單位的台建中心信用受損，遠雄是否因此獲發建照也引發疑慮。

柯文哲對此指出，審查委員已不一樣，若市府有堅持，台建中心也不敢太離譜，至少目前為止都沒有問題。

林洲民則說，性能審查程序是由台建中心聘請委員審查，完成評定書後，由內政部長親自審查，再交營建署核發認可通知書；但因許銘文涉嫌濫用職權遭起訴，市府昨已發文內政部，要請教「內政部在二○一一年核發認可通知書後，市府核發建照（給大巨蛋）」這件事情的適法性。

至於大巨蛋進度，林洲民說，今年六月收到大巨蛋性能審查第二次變更設計的認可通知書後，現已進入北市府環評、都審及建照變更設計的審查，全部通過才能復工；因十月中市府幹事會退回遠雄文件，遠雄需在本月二十五日前修正後再次送件。

另外，大巨蛋在二○一一年六月取得建照後，施工期限從今年十月，可展延到二○二○年十一月十八日。遠雄評估，大巨蛋重新開工至少得花一年又八、九個月，至少得在二○一九年過年前獲准復工，否則將因來不及完工而違反ＢＯＴ契約。