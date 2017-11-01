房市注活水 金管會調降房貸風險權數

2017-11-01

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會昨宣布調降國銀承作房貸業務及投資股票的風險權數，銀行資本適足率合計可提高0.68個百分點，自用住宅放款從目前適用45％的風險權數，降到35％，非自用住宅則從目前100％降至75％，將從今年底上路實施，此舉也為台灣房市、股市增加活水。

金管會銀行局副局長莊琇媛指出，金總等單位曾反映台灣在住宅貸款風險權數過高，金管會檢討後，認為台灣在銀行資本適足率提列上的確較嚴格，因而調降相關風險權數。

金管會此次修正有兩大重點，包括調降銀行承作自用住宅風險權數從45％降為35％，非自用住宅更從100％降至75％，各銀行資本適足率可因此調高0.18至1.38個百分點，平均約0.59個百分點，減少銀行承作房貸的資金壓力，也有助民眾購買第二間以上房屋時（非自用），可更順利取得房貸。

另外，「權益證券投資」的風險權數也調降，其中影響最大的是銀行投資上市櫃金融股的部分，由現行要求400％降為200％，銀行長期投資非金融相關事業則由400％降為100％。經此調整，各銀行資本適足率可提高0.01至0.26個百分點，平均0.09個百分點。

銀行業資金成本大降

金管會試算，調整房貸及權益證券投資的風險權數後，共可讓銀行資本適足率從目前的13.32％提高至14％，共0.68個百分點；以金額來看，銀行將增加1.3兆資金可利用。