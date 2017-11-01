美批中國扭曲經濟 拒授市場經濟地位

2017-11-01

川普將訪中 緊張升高

〔編譯盧永山／綜合報導〕在美國總統川普展開亞洲訪問前夕，美國商務部發布備忘錄，再度拒絕授予中國市場經濟地位，並批評中國進行資本管制、限制外國投資等扭曲市場的做法，此舉可能升高美中的緊張關係。

美國商務部指出，中國政府不僅介入市場，還干預私有部門，造成中國經濟的「根本扭曲」。美國商務部日前才公布初步裁定，認為中國出口至美國的鋁箔產品確實有傾銷行為，等於提供不授予中國市場經濟地位的佐證。

美國商務部在備忘錄中指出：「中國經濟的核心架構是由中國政府和中國共產黨所設計，兩者透過政府擁有、控制關鍵經濟部門和政府指令等工具，對資源的配置直接或間接進行控制。」

控資本管制 限制外資

美國商務部指出，中國無法取得市場經濟地位有幾個原因，包括中國政府維持明顯的資本控制，對外國投資施加重重阻礙，透過國有企業控制生產要素等。

這項決定維持美國政府長期的立場，中國有諸多反傾銷案例，因此不配擁有市場經濟地位。根據世貿組織（WTO）規定，認為中國非市場經濟體的國家，可對以低於公平市場價值賣至美國的中國產品課徵較高關稅。

美國商務部的決定，適逢川普11月3日將啟程前往亞洲訪問之際，川普將造訪日本、南韓、越南、菲律賓，11月8日飛抵北京，會晤中國國家主席習近平。

美國商務部長羅斯上週表示，川普這趟訪問可能會得到一些「不錯的成果」，但有關中國強迫外國企業轉移技術等更為複雜議題，需要時間解決。

川普去年在總統競選期間曾痛批中國進行不公平的貿易，導致美國損失龐大工作；但自上任後，川普並未履行競選承諾，將中國列為匯率操縱國，或對中國進口產品課徵45％關稅，這可能與川普在北韓核武議題上須取得中國合作有關。