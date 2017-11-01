200員工轉調新廠 茂迪︰非裁員

2017-11-01

〔記者黃文瑜、張慧雯／綜合報導〕南科太陽能大廠茂迪傳出將裁員200人，引發員工及投資人恐慌，但茂迪表示，主要是為了模組轉移至下游發展，新公司將在11月設立，欲調派200人力到新公司，但新公司屬於不同法人，顧及勞工權益，讓勞工結清現有權益，鼓勵受影響的200人前往位於原廠的模組新公司任職。

茂迪指出，過去在台灣的太陽能產業鏈當中，著重於電池領域的發展，且有少部分的矽晶圓產能，然而考量產業競爭力，除仍持續強化電池的專業以外，擬調整對上游的投入，轉往下游的模組與系統發展。

業界人士表示，太陽能結盟潮，在新日光（3576）、昱晶（3514）及昇陽光電（3561）3家太陽能電池廠宣布3合1後，10月中，茂迪也宣布與導電漿廠碩禾（3691）合資，成立台灣太陽能模組製造公司，尋求結盟打團體戰。

茂迪昨日發布聲明指出，為能提升營運績效，決定升級矽晶片切割製程為鑽石線（DW）切割，進而停止砂漿（Slurry）切割的營運，並將晶錠（Brick）委外進行切割，但長晶製程仍會留在茂迪，除了可以節省切割成本外，更可以提升產品效率。

茂迪強調，新公司雖在原廠地，但主要是屬於不同法人，形同勞工任職公司更名，因此將提供優於勞基法的條件，讓員工結清現有權益，「不過，換公司名非人人願意」，所以會尊重勞工意願，並鼓勵受影響員工約200人前往模組新公司任職，詳細勞工權益將在說明會中正式向員工提出。

南科管理局長林威呈表示，這應該屬於茂迪長期規劃，「還開新公司並非公司營運有問題」，並無接到茂迪裁員人數。業者預計今日向員工召開說明會。