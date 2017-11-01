INFINITI高毛利 裕日車Q3EPS估逾4元

2017-11-01

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）受惠於台幣升值及豪華車品牌INFINITI毛利高挹注，法人估計，第3季本業獲利將優於第2季及去年同期，單季每股稅後盈餘可望逾4元。

裕日車總經理李振成表示，旗下NISSAN品牌今年受到進口車及競爭品牌競推運動休旅車分食市場，原先設定年銷量目標要達4萬2000輛，但截至9月底為止，NISSAN品牌掛牌量3萬0194輛，仍較去年同期衰退，預估全年年銷量下修。

該公司今年也全力經營毛利較高的豪華車品牌INFINITI，昨日加碼引進2018年式的INFINITI Q50豪華中型房車，入門價由舊款的每輛168萬元微漲至168.8萬元，年銷量目標將由600輛調高至800輛。

今年1~10月INFINITI掛牌量達2002輛，已逼近去年全年掛牌量2020輛，預估INFINITI品牌今年掛牌量將成長至2400輛，年增近2成，明年第2季和第4季將導入INFINITI QX30和QX50豪華休旅車，預估年銷量將挑戰2600輛。

法人估計，裕日車今年營收可望達340億元，其中INFINITI對營收貢獻占比約1成、獲利貢獻占比約5%。至於獲利部分，裕日車第3季本業營業利益將優於第2季的6.4億元，業外有匯兌收益1億元，因此單季EPS則可望逾4元。

法人預估，裕日車今年全年受惠於日圓貶值及高階車款銷售占比提高，全年本業營業利益可望創下歷史新高。