台達電工業自動化收成 電動車起飛

2017-11-01

〔記者羅倩宜／台北報導〕綠能大廠台達電子（2308）昨公布第3季財報，單季稅後淨利55億元，季增29%、年減4%，每股稅後盈餘2.1元。整體營收表現尚稱穩定，其中以工業自動化（IA）表現最佳，前3季營收年增近2成，是耕耘數年的結果。董事長海英俊表示，電動車事業也即將收割，在歐洲及美國將很快有大案子出現。

海英俊表示，明年可能出現大幅成長的是電動車領域，因台達電已努力10年，近期可望切入歐美車廠供應鏈。「車市每一個專案都是5~7億美元，如果能拿下2、3個就不得了。」目前台達電已供應充電及電源裝置給車廠，最新研發的馬達控制，可謂電動車的心臟，也已交貨數千套，由歐洲車廠測試中。

台達電第3季營收增，主要動能之一來自旗下乾坤生產的被動元件，供應蘋果iPhone X，近期拉貨相當積極。而工業自動化包括PLC控制器、encoder編碼器及機械手臂等產品，從單項產品銷售，逐步演進至整條產線規劃，已有塑膠射出成形廠等客戶實績。今年前3季，工業自動化營收年增19%，表現突出。

台達電營收雖穩定成長，但獲利未能大幅躍進，主要原因有三。一是人工成本（中國招工成本提高）、二是折舊增加、三是電源產品的價格壓力。另外，台達電的研發費用逐季上升，從第1季37億元，第3季增至45億元，占營收7.5%，也被法人視為獲利的瓶頸之一。不過，台達電執行長鄭平表示，研發投資不會中斷，未來將持續聚焦電動車及自動化領域，目的是朝向整合應用邁進。

海英俊指出，台達電做工業自動化及機械手臂，最大優勢就是7成元件為自主開發生產，將以西門子為標竿，未來逐步邁向系統整合，以專案來拉動零組件的銷售，長期毛利率可達4成以上。