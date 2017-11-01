聯亞Q3營收季增5成 矽光訂單看到明年2月

2017-11-01

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠於矽光（Silicon Photonics）產品貢獻，聯亞（3081）第3季獲利不俗，聯亞財務長楊吉裕表示，就目前觀察，第4季較第3季好，其中，第3季營收季增50%、矽光產品佔營收比達50%，訂單能見度到明年1~2月。看好矽光產品持續成長，聯亞積極擴增產能，預計再新增6台MOCVD（有機金屬化學氣相磊晶）機台，因此到明年4月，機台數將達25台。

矽光結合了2個20世紀最重要的發明：矽積體電路和半導體雷射。與傳統的電子相比，矽光子能讓資料傳輸速率更快、距離更長，矽光束是取代傳統銅纜線來傳遞電腦資料的一種新式傳輸技術。

Q4營收逐月走高

聯亞今年營收逐月走高，9月營收1.9億元，第4季也可望逐月走高。楊吉裕說，目前美國矽光客戶的產品多應用在資料中心內。據指出，聯亞10G DFB（分散式回饡雷射）已出貨美國客戶，主要應用在100G的解決方案，而在資料中心適合中遠距離傳輸的10G EML（外調雷射）產品也將出貨，25G DFB產品也已通過認證，將在11月出貨。

聯亞目前MOCVD有19台，預計新進的2台下週上線，明年1~2月再有2台上線，11月預計再採購2台，若測試順利，將在明年4月上線，總計新增6台。楊吉裕說，擴充產能主要是基於客戶需求及機台汰舊換新，引進的新機台產能與過去19台相當，不過，因新機台都是做大尺寸，因此產能增加量仍須視產品而定。另外，聯亞新廠目前在建照申請階段，預計明年初動工，明年底前廠房結構就可完成，有利長期產能成長。

聯亞第3季營收5.55億元，季增16%，受惠於矽光產品營收占比拉高到50%，毛利率一舉拉高近8個百分點，達57.74%，優於市場預期，稅後盈餘1.96億元，年增34%，季增4.3%，為近5季首度出現年增長，每股稅後盈餘2.18元。累計前3季營收14.1億元，年減19.82%，毛利率52.75%，每股稅後盈餘4.77元。