財經觀測站》賴揆掃雷

2017-11-01

行政院長賴清德上任後，先是宣布軍公教加薪3%，藉此帶動民間企業加薪並減輕年金改革的反彈；同時親自督軍「5缺」問題，台積電6000億元3奈米製程新廠投資案，也因政府承諾解決水電等問題而落腳南科；接著勞動部預告修正「勞基法」，盼解決「一例一休」爭議。賴揆的一連串動作，無非希望掃除阻礙經濟發展的「地雷」。

自蔡政府上台後，勞動部一再引爆爭議，導致勞資雙方都措手不及。勞動部去年6月突然發布函釋，從嚴規範「七休一」；後來的「一例一休」修法更是荒腔走板，成為政治角力下的產物，加上「七休一」、「加班工時上限」等，讓台灣的週休制度幾乎成了全球最缺乏彈性的制度，連外商都大吐苦水。

這樣的勞動新制造成勞資雙輸，企業不知如何排班，勞工不知如何休假，部分勞工更因加班減少而收入減少，還要面臨物價上漲的壓力。因此，各項調查均顯示，多數企業及勞工認為「一例一休」應該修法，可惜林內閣執意不肯修法，讓全台為了「一例一休」繼續虛耗。

所幸，「一例一休」爭議終於有解，勞動部昨預告修法，包括鬆綁「七休一」、放寬加班工時上限、加班費改核實計算等，讓企業及勞工不再綁手綁腳。

不過，這套全球獨創的「一例一休」制度，還是有不少問題。因此，部分人士建議，不如取消「一例一休」，回到每週工時四十小時，其實是個值得思考的方向。（鄭琪芳）