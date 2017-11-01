代工廠產能滿載 MOSFET下單得等2個月

2017-11-01

〔記者洪友芳／新竹報導〕金氧半場效電晶體（MOSFET）供不應求，代工廠也產能滿載到無法滿足客戶需求，代工廠不僅要客戶自備磊晶料源，下單還要排隊等2個月。

產品售價水漲船高

晶圓代工廠指出，今年第4季是真正旺季，加上國際IDM廠陸續淡出中低階的MOSFET等功率半導體市場，電腦等主機板廠商轉向中國與台灣供應商採購，MOSFET產品售價水漲船高，台灣的尼克森（3317）、大中（6435）、富鼎 （8261）訂單接踵而來，除了下單台灣的世界先進（5347）、茂矽（2342）、漢磊（3707）與鉅晶之外，有的也委由中國與國外晶圓廠代工生產。

代工廠目前在MOSFET產能呈現滿載盛況，形成可挑客戶與往毛利較高產品生產的賣方市場，因上游磊晶材料缺貨，代工廠不僅希望客戶自備磊晶材料，客戶甚至要排隊等兩個月才能投產，這是多年來難得一見的好光景。

供不應求與價格上漲，已反映在廠商營運上，例如產品利基性較高的大中，第3季合併營收達5.66億元，季增35%、年增32%，創單季營收歷史新高，因近期股價波動大，大中昨應主管機關要求，公告8、9月稅後純益4068萬元，年增68.94%，每股稅後盈餘1.23元，明顯較去年同期的0.73元為高。