毛利率攀升 聯發科Q3每股賺3.26元

2017-11-01

蔡力行：明年營運樂觀

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）昨召開法說會，毛利率連兩季上揚，第3季合併毛利率為36.4%，創下近6季新高，獲利季增逾1倍；展望第4季，聯發科共同執行長蔡力行預估，第4季合併營收約592-643億元，季減7%至季增1%，毛利率在36%正負1.5個百分點，第4季行動運算平台手機和平板晶片出貨1.1-1.2億套，對明年營運看法樂觀。

聯發科第3季獲利優於預期，合併毛利率一舉提升至36.4%，主要是手機晶片在新品出貨增加下，帶動毛利率向上，第3季手機晶片新品出貨比重低於5%，預估第4季比重提高到15-20%，有助毛利率持續改善，隨著新品不斷推出，蔡力行說，明年下半年毛利率提升到37-39%的目標不變。

外資法人高度關注聯發科對於人工智慧（AI）布局，蔡力行表示，公司積極發展AI，明年產品線將具備視覺處理器（VPU），同時在深度學習開發也有不錯進展，未來將鎖定汽車等平台發展，至於客製化晶片（ASIC）則尋求各種機會，成長型產品（物聯網、電源管理、人工智慧、ASIC等）今年營收將有30%的高成長。

針對新品計畫，蔡力行指出，明年首季將有兩款P系列晶片新品推出，並積極開發5G技術，在先進製程部分，最快明年下半年將有採用7奈米製程的新品問世。

聯發科昨日董事會也通過營運長陳冠州升任總經理人事案，今年12月1日生效，副董事長謝清江將專注在集團業務，擔任聯發科副董事長及集團辦公室總經理。

聯發科第3季單季毛利率上揚至36.4%，創近6季新高，淨利50.61億元，季增129%，年減35.4%，淨利率為8.0%，單季每股盈餘（EPS）為3.26元。